Marché du travail et handicap : quels sont les droits des personnes handicapées ?

Sur le marché de l’emploi, les personnes handicapées ont les mêmes droits que tous les professionnels. L’État a par ailleurs pris diverses mesures législatives empêchant l’exclusion des candidats en situation de handicap par les recruteurs. Les entreprises sont dans l’obligation de respecter un quota d’employés handicapés dans leurs effectifs. Mais malgré cela, force est de constater que beaucoup de personnes handicapées rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle. A qui peuvent-ils s’adresser ?

Où les personnes handicapées peuvent-elles travailler ?

Les personnes en situation de handicap peuvent travailler dans toute entreprise où elles estiment pouvoir mettre à contribution leurs compétences et leur savoir-faire. Vous êtes handicapé ? Vous allez suivre les mêmes pratiques que pour un candidat valide. Vous n’as plus qu’à rechercher une offre et postuler en envoyant votre candidature. Pour la rédaction de votre CV, il vaut mieux y mentionner votre handicap. En revanche, il ne faut pas le mettre en première ligne. Vous ne devez pas vous sentir stigmatisé à cause de votre handicap.

Cependant, vous devez également éviter de penser que votre handicap vous donne un ticket d’entrée privilégié au sein d’une entreprise qu’elle soit publique ou privée. Mettez d’abord en avant vos compétences. Si votre handicap constitue une gêne dans votre recherche d’emploi, il vous est possible de demander des aides tels qu’un transport adapté ou un interprète pour l’entretien d’embauche. Enfin, il est à noter qu’un travailleur handicapé devra être rémunéré au même titre qu’un travailleur valide.

Que faire si vos capacités de travail sont réduites ?

Votre niveau de handicap ne vous permet pas de travailler au sein d’une entreprise ? Une insertion en milieu protégé, au sein d’un Esat (Etablissement et service d’aide par le travail) est envisageable. Si vous gérez un Esat, disposer d’un site internet est crucial pour permettre à votre établissement d’être facilement visible et accessible aux travailleurs handicapés. Si vous n’en avez pas encore, contactez un professionnel pour la création du site internet de votre Esat. Les intéressés doivent pouvoir accéder facilement aux diverses informations relatives à votre établissement. Les personnes en situation de handicap désirant intégrer un Esat doivent remplir un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci, elles doivent être inaptes à un poste au sein d’une entreprise classique. Pour travailler au sein d’un Esat, commencez par effectuer une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).